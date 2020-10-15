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Общество

Волонтеры с большим желанием копать требуются в Археологическом центре Псковской области

Волонтеры с большим желанием копать требуются в Археологическом центре Псковской области. Об этом сообщается в группе центра в соцсети.

«У нас появилась пара вакансий волонтеров в археологическую экспедицию «Усть-Смолка 2020». Мы будем изучать курганный некрополь XI-XII века на окраине Старого Изборска. Обеспечиваем интересную просветительскую и культурную программу, комфортное проживание в гостинице и питание. От вас требуется: большое желание копать, общаться с интересными людьми, делиться своим опытом и узнавать много нового», - говорится в объявлении.

Экспедиция продлится с 19 октября по 1 ноября. Полную информацию можно найти в группе «ВКонтакте» «Усть-Смолка». 
 

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