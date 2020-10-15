Штраф получил украинец за дачу взятки таможеннику в Псковской области

09:54, 15 октября 2020, ПАИ

Себежский районный суд вынес приговор жителю Украины, который дал взятку на таможне. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, нарушителю придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Суд установил, что 16 июня 2020 мужчина выезжал из России через границу в Себежском районе. На таможенном пункте «Бурачки» он дал взятку в размере 200 долларов США и тысячу рублей старшему государственному таможенному инспектору, надеясь избежать неуплаты таможенной пошлины в размере около двух тысяч евро за ввозимые им товары.

Инспектор сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы.