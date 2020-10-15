Псковских рыбаков наказали за использование сетей

10:38, 15 октября 2020, ПАИ

Двух рыбаков оштрафовали в Псковской области за использование сетей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, за незаконную добычу рыбы каждому из них придется выплатить по 10 тысяч рублей.

Пыталовский районный суд установил, что в мае 2020 года двое мужчин ловили рыбу на озере Синее в Красногородском районе, используя рыболовные сети. За незаконную добычу рыбы их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ.

В ведомстве отметили, что во время судебного разбирательства нарушители раскаялись и возместили ущерб. С учетом этого суд назначил наказание в виде штрафа.

Пограничное управление напоминает любителям рыбалки и рыбодобывающим организациям о необходимости строгого соблюдения требований приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 6 ноября 2014 года № 427 «Об утверждении правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна», а также предупреждает об уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов в соответствии со статьей 256 УК РФ. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.