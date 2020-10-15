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Общество

8 млн рублей получат шесть муниципалитетов Псковской области за эффективную деятельность

За наилучшие показатели деятельности пять районов и городской округ получат гранты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, общая сумма грантовой поддержки составит 8 млн рублей.

Невельский район удостоен гранта в размере 400 тысяч рублей, Дедовичский район — 800 тысяч рублей. Локнянский район получит 1,2 млн рублей, а Гдовский район — 1,6 млн рублей. По 2 млн рублей за наилучшие показатели работы органов МСУ направят в Красногородский район и Псков.

Оценка деятельности органов местного самоуправления производится по указу президента РФ. В Псковской области выделение средств муниципалитетам, показавшим лучшие результаты по утвержденным критериям, осуществляется из регионального бюджета с 2011 года.

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