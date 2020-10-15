Гараж и автомобиль сгорели в Пскове

11:35, 15 октября 2020, ПАИ

В Пскове 14 октября на улице Ветряной сгорели гараж и стоявший в нем автомобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Гараж размером 10 на 15 метров выгорел внутри по всей площади. Автомобиль 2006 года выпуска также сгорел. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В тот же день в деревне Ореховно Лядской волости Плюсского района сгорела кровля бани размером 4 на 6 метров. Баня выгорела по всей площади. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.