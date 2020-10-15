Ремонт Северного цепного моста в Острове выполнен на 95%

11:32, 15 октября 2020, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов во время рабочей поездки в Островский район проконтролировал ход капитального ремонта цепных мостов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, ремонт Северного цепного моста практически завершен: работы выполнены на 95%. На Южном цепном мосту объем выполненных работ составляет 80%.

На данный момент здесь завершены работы по устройству покрытия мостового полотна. Рабочие выполняют укрепление конусов Южного моста, монтируют декоративное освещение и смотровую тележку на Северном мосту. Также на Южном мосту производится антикоррозионная обработка цепей и ферм, расчистка русла.

Кроме того, вице-губернатор обсудил с главой района Дмитрием Быстровым реализацию национальных проектов на территории муниципалитета, перспективы жилищного строительства, а также вопросы прохождения отопительного сезона, в том числе на территории бывшего военного городка «Остров-3», имущество которого принято в муниципальную собственность из ведения Министерства обороны РФ.

Подводя итоги, Василий Осипов в целом положительно оценил работу муниципалитета по курируемым сферам.