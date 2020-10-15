Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19

11:59, 15 октября 2020, ПАИ

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) создали новую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом 15 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолога, доцента кафедры биохимии КФУ Владимира Оберемока.

«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела», – пояснил ученый.

По словам Владимира Оберемока, этот препарат нужно просто вдыхать. Тестирование вакцины начнется сразу после получения финансирования, уточнил он.

В России уже зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи, а также препарат «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.