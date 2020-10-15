0
13:04
#Пишемдома: псковичам рассказали, где получить ручку и бланк для тотального диктанта
13:00
Улицу Ижорского Батальона ремонтируют в Пскове
12:47
ВИДЕО: Это очень дорого! – эксперты об экспонатах выставки «Собор церковного искусства Пскова»
12:32
Более 1350 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Острове
12:26
Полная тьма: псковичка пожаловалась на негорящие фонари вдоль Октябрьского проспекта
11:49
Выставка документов «Без срока давности» открылась в Псковском районе
11:32
Ремонт Северного цепного моста в Острове выполнен на 95%
Еще новости
Общество

Управление образования Пскова сменило адрес

Управление образования администрации Пскова переехало. Об этом они сообщили в своем Instagram-аккаунте.

С 15 октября управление находится на Комиссаровском переулке, 7а.

График приемных дней сохраняется: понедельник с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), четверг с 14:00 до 17:00.

В управлении отметили, что все номера телефонов и адреса электронной почты сохраняются. Ранее ведомство располагалось на первом этаже Псковского технического лицея на улице Некрасова, 9.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

#Пишемдома: псковичам рассказали, где получить ручку и бланк для тотального диктанта
15 октября 2020
#Пишемдома: псковичам рассказали, где получить ручку и бланк для тотального диктанта
Улицу Ижорского Батальона ремонтируют в Пскове
15 октября 2020
Улицу Ижорского Батальона ремонтируют в Пскове
ВИДЕО: Это очень дорого! – эксперты об экспонатах выставки «Собор церковного искусства Пскова»
15 октября 2020
ВИДЕО: Это очень дорого! – эксперты об экспонатах выставки «Собор церковного искусства Пскова»
Более 1350 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Острове
15 октября 2020
Более 1350 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Острове
Полная тьма: псковичка пожаловалась на негорящие фонари вдоль Октябрьского проспекта
15 октября 2020
Полная тьма: псковичка пожаловалась на негорящие фонари вдоль Октябрьского проспекта
Выставка документов «Без срока давности» открылась в Псковском районе
15 октября 2020
Выставка документов «Без срока давности» открылась в Псковском районе
Ремонт Северного цепного моста в Острове выполнен на 95%
15 октября 2020
Ремонт Северного цепного моста в Острове выполнен на 95%
6273 человека заразились коронавирусом в Псковской области
15 октября 2020
6273 человека заразились коронавирусом в Псковской области

Идет загрузка...