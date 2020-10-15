Управление образования Пскова сменило адрес

12:06, 15 октября 2020, ПАИ

Управление образования администрации Пскова переехало. Об этом они сообщили в своем Instagram-аккаунте.

С 15 октября управление находится на Комиссаровском переулке, 7а.

График приемных дней сохраняется: понедельник с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), четверг с 14:00 до 17:00.

В управлении отметили, что все номера телефонов и адреса электронной почты сохраняются. Ранее ведомство располагалось на первом этаже Псковского технического лицея на улице Некрасова, 9.