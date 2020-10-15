#Пишемдома: псковичам рассказали, где получить ручку и бланк для тотального диктанта

13:04, 15 октября 2020, ПАИ

Псковичи, желающие присоединиться к акции «Тотальный диктант - 2020», до 17 октября могут получить ручки и бланки в нескольких пунктах выдачи. Об этом сообщает общественная молодежная организация «Вечевой Орден» в своем Instagram-аккаунте.

В этом году акция пройдет в дистанционном формате под лозунгом #пишемдома. Присоединиться к написанию диктанта могут все желающие. Для этого необходимо заранее получить ручку и бланк.

С 14 по 17 октября выдача ручек и бланков будет проходить в кофейне ToursCOFFEE (улица Советская, 23), в кофейне «Культура» (улица Льва Толстого, 3).

В Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) псковичи могут получить все необходимое для диктанта 15 и 17 октября.

Кроме того, участники акции могут забрать ручку и бланк у организаторов в общественной организации «Вечевой Орден». Для этого необходимо позвонить по телефону 8(911)369-50-31 (Екатерина).

Организаторы сообщили, что в этом году каждая фирменная ручка xGold 2020 года имеет уникальный числовой код, который поможет участнику выиграть призы от #Berlingo. Чтобы принять участие в розыгрыше, участникам нужно зайти на сайт Berlingo и зарегистрировать ручку при помощи кода.

Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации акцию «Тотальный диктант - 2020» перенесли с 4 апреля на 17 октября. Впервые за 17 лет диктант будет написан осенью.