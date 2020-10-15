Улицу Ижорского Батальона ремонтируют в Пскове

13:00, 15 октября 2020, ПАИ

В Пскове подрядная организация приступила к ремонту улицы Ижорского Батальона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, этот участок стал одним из 10 дополнительных объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области.

В настоящее время рабочие выполняют фрезеровку участка дороги от улицы Леона Поземского до улицы Чудской. Одна полоса проезжей части для движения транспорта закрыта. Планируется, что этот вид работ дорожники завершат в течение рабочего дня.

Полностью завершить ремонт должны до 30 ноября. Помимо фрезерования здесь заменят бортовой камень, уложат два слоя асфальта, отремонтируют тротуар и укрепят обочины. Кроме того, в перечень работ по контракту входит восстановление зеленой зоны и нанесение разметки. На ремонт участка улицы Ижорского Батальона протяженностью 552 метра направлено более 11 млн рублей.