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Общество

Более 280 кубометров отходов вывезла «Мехуборка» с кладбищ Пскова в преддверии православного праздника

С 5 по 14 октября региональный оператор по обращению с ТКО увеличил частоту вывоза отходов с мест захоронений. С кладбищ вывезли более 280 кубометров отходов накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для удобства граждан кратность вывоза ТКО из баков была увеличена, также в отдельных местах установили дополнительные контейнеры. Отходы вывозили практически ежедневно в рамках контракта с управлением городского хозяйства администрации Пскова.

Мусор с кладбищ, расположенных на территории региона, регулярно вывозится на основании договоров регионального оператора с органами местного самоуправления по заявкам. В преддверии православных праздников графики вывоза корректируются в связи с увеличением объемов отходов.

 

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