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В Порховском районе водитель автомобиля съехал в кювет и врезался в дерево

  • ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ

Автомобиль Chevrolet Lacetti съехал в кювет и врезался в дерево на 141-м километре при движении в сторону Порхова около деревни Лаз Порховского района. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

За рулем автомобиля была 24-летняя девушка. Она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Пострадавшую в ДТП женщину увезли в больницу.

На месте работают скорая медицинская помощь, МЧС, ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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