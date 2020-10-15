В Порховском районе водитель автомобиля съехал в кювет и врезался в дерево

15:20, 15 октября 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Автомобиль Chevrolet Lacetti съехал в кювет и врезался в дерево на 141-м километре при движении в сторону Порхова около деревни Лаз Порховского района. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

За рулем автомобиля была 24-летняя девушка. Она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Пострадавшую в ДТП женщину увезли в больницу.

На месте работают скорая медицинская помощь, МЧС, ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.