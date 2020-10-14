Годовая инфляция в Псковской области в сентябре была ниже общероссийской

16:55, 15 октября 2020, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в сентябре была ниже общероссийской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

Годовая инфляция в регионе в сентябре составила 3,5 %. Для сравнения, в Северо-Западном федеральном округе инфляция составила 3,6 %, по России в целом – 3,7 %.

По словам экспертов, влияние на динамику цен в сентябре оказывали разнонаправленные факторы: с одной стороны – насыщенность рынка продовольственных товаров, с другой – перенос в цены ослабления рубля.

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в сентябре 2020 года уменьшилась до 3,6 % после 3,7 % в августе. На замедление инфляции в округе повлияли рост предложения отдельных продовольственных товаров и ухудшение эпидемиологической обстановки.