Более миллиона рублей похитили дистанционные мошенники у жителей Псковской области

23:25, 15 октября 2020, ПАИ

Дистанционные мошенники похитили у жителей Псковской области более миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 13 октября в Великих Луках 24-летней горожанке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения попытки незаконного снятия денег лжесотрудник банка похитил у великолучанки 158 тысяч рублей.

Жертвами дистанционных мошенников стали еще пятеро жителей Псковской области. Всем им звонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими. Под предлогом предотвращения, якобы, незаконных попыток списания денег или оформления кредита лжесотрудники банков завладевали сбережениями граждан.

В общей сложности потерпевшие за последние дни лишились более миллиона рублей. По всем фактам проводятся проверки.