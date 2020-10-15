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Общество

25 водопропускных труб отремонтировали на двух трассах в Псковской области

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

25 водопропускных труб на федеральных дорогах Р-56 и М-9 в Псковской области приведено в нормативное состояние за год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Организация отметила, что подрядчик завершил капитальный ремонт 19 водопропускных труб на федеральной автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков в Псковском и Порховском районах Псковской области. Объекты введены в эксплуатацию.

В рамках заключенного государственного контракта специалисты выполнили фрезерование покрытия, разобрали существующее основание дороги, выполнили устройство новых водопропускных труб на 145, 173, 176, 177, 179 (две трубы), 185, 186, 193, 195, 202, 205 (две трубы), 206, 211, 212, 218, 219, 220-м километрах трассы Р-56. Также дорожники укрепили обочины и насыпи, уложили новое асфальтобетонное покрытие, нанесли горизонтальную разметку. В пресс-службе заверили, что транспортно-эксплуатационные характеристики участков федеральных трасс в местах расположения искусственных сооружений полностью отвечают нормативным требованиям.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В этом году в Псковской области также завершился капитальный ремонт шести водопропускных труб на федеральной автодороге М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвией.

Водопропускные трубы относятся к типу искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Они необходимы для обеспечения отвода воды, укрепления дорожной насыпи, снижения риска разрушения асфальтобетонного покрытия и тела насыпи в период паводков или сильных осадков. На сегодняшний день на федеральных автодорогах в Псковской области насчитывается 1531 водопропускная труба общей протяженностью более 33 тысяч погонных метров.

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