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Общество

Транспортные карты заработают в Пскове с 1 ноября

С 1 ноября в автобусах Пскова вместо бумажных проездных запускается система транспортных карт. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 октября.

По словам Бориса Елкина, транспортная карта представляет собой магнитную и электронную карточку, которую нужно будет при каждом входе в автобус прикладывать к валидатору у кондуктора или водителя.

Теперь с 1 ноября при оплате проезда в автобусах наличными стоимость поездки составит 27 рублей. При оплате банковской картой – 26 рублей за поездку, а при оплате транспортной – 25.

Борис Елкин пояснил, что при этом если оплачивать поездки транспортной картой, то с 11-й поездки стоимость проезда будет снижаться: с 1 по 10 поездку в течение месяца – 25 рублей, с 11 по 20 – 24 рубля 50 копеек, с 21 по 30 – 24 рубля, после 41 поездки – 23 рубля.

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