10 лет в танцах: псковичка учит своих подопечных необычному языку

17:08, 16 октября 2020, ПАИ

Руководительница танцевальной студии Stage и центра аэройоги Fly Stage Анастасия Умёнушкина рассказала Псковскому агентству информации, чем занятия в зале похожи на изучение иностранных языков, почему обучение танцам через Zoom - это суррогат, и как ей удаётся оставаться на плаву, не взирая на локдауны и экономические кризисы.

В 2009 году Анастасия вместе с товарищем открыла в Пскове центр современной хореографии. В мире тогда бушевал очередной экономический кризис, но молодые люди очень хотели, чтобы у них появилось своё любимое дело и такие «пустяки» их не очень заботили, хотя финансовая ситуация была очень и очень нестабильной, а стартовый капитал исчислялся парой десятков тысяч рублей. «Тогда мы не думали, просто делали. У нас почти ничего не было, но запуститься всё-таки удалось. Я уволилась с работы преподавателя по танцам, с работы в ритейле, и понеслось», - рассказывает Анастасия.

Через год партнёр по бизнесу понял, что танцевальная студия – не его история, сменил профессию и уехал в другой город. Анастасия осталась одна – и за руководителя, и за преподавателя. Точнее не одна, вместе с ней остались несколько десятков подопечных, которые хотели танцевать и танцевать красиво - для себя, для других, да и, в конце концов, просто для душевного равновесия. И Анастасия, несмотря на трудности, продолжила делать то, что у неё отлично получалось.

По словам Анастасии, она всю жизнь, сколько себя помнит, занимается танцами, но осознанно сделала выбор в пользу этой сферы лишь после одиннадцатого класса. Образование, правда, пришлось получить «настоящее, взрослое» - Анастасия училась на экономиста, но, по её признанию, ни дня по профессии не работала и время, проведённое в вузе, называет потраченным впустую.

«У меня нет профессионального хореографического образования, зато я могу гордиться множеством семинаров и тренингов у крутых педагогов Италии, Англии. До карантина вот успела скататься на классный интенсив в Минск. Причём я не просто езжу за бумажкой, выбираю только те занятия, которые дают толк, где транслируют более глубинный подход к движению, биомеханике. Это, например, очень важно в работе с детьми, которых не надо ломать, выворачивать ноги, доводя до слёз, как это, к примеру, было в моём детстве. С телом нужно работать правильно, не навредить, не растянуть, не разорвать, не скрутить. Нужно работать с тем, что есть, развивая данные постепенно», - уверена Анастасия.

Сейчас в студии Stage и в открывшемся несколько дней назад здесь же на Рижском, 17 аэроцентре Fly Stage - десять преподавателей и более 200 любителей танцев.

Впервые в Пскове аэройога и аэрострейчинг появились именно в Stage. «Восемь лет назад мы начинали это дело с педагогом, который сейчас довольно успешно работает в Москве. Тогда у нас это не было поставлено на поток, а позиционировалось как дополнительные занятия для тех, кто хочется замедлиться, расслабиться, найти внутренний баланс. Идея создания отдельного аэроцентра пришла мне лишь полгода назад, где-то в январе», - поделилась Анастасия.

И вот после тотального карантина с марта по июль небольшой бизнес не только не «скукожился», но даже расширился и побочные когда-то аэронаправления превратились в отдельный просторный зал, в котором в зависимости от группы и задач могут заниматься от 11 до 18 человек. «Причём мы намеренно не набираем огромные группы, не делаем слишком большие пространства и всячески уходим от формата и эстетики фитнес-залов. Всё-таки и мне, и моим коллегами, и нашим посетителям ближе камерность, индивидуальный подход и простор, когда никто, что называется, не сидит на голове», - поясняет руководитель студии.

О центре Stage потенциальные посетители узнают с помощью «сарафанного радио» - десять лет работы в небольшом Пскове этому способствуют, плюс к этому студия активно продвигает рекламу в социальных сетях. «Сейчас все в телефонах, поэтому интернет-реклама - наиболее удобный и быстрый способ рассказать людям о себе, - констатирует Анастасия. – Но даже продвигаясь в сетях, мы стремимся к тому, чтобы в студии не было «текучки», а был постоянный костяк из тех, кто к нам ходит. Пока, спасибо Вселенной, всё получается».

Чтобы не растерять тот самый костяк во время карантина преподаватели студии периодически проводили онлайн-занятия в Zoom, были и тренировки на свежем воздухе. «Но, на мой взгляд, все эти онлайн-активности – просто суррогат, не очень качественный заменитель настоящих встреч с преподавателем, потому что через монитор ты не можешь «отстроить» человека, сказать «разверни бёдра туда, таз сюда». К тому же некоторые люди предпочитают отключать камеру – не хотят, чтобы на них смотрели дома, тогда преподаватель и вовсе остаётся как будто наедине сам с собой. В общем, всё не то», - уверена руководитель студии.

Преподаватели в Stage не просто просят механически повторять движения, но учат именно танцевать, начиная с азов, с умения слышать музыку, подбирая движения и танец под неё. «Учиться танцевать – это как учить иностранный язык. Когда мы изучаем, например, английский, нам мало знать пару стишков и песенку, чтобы заговорить на нём. Мы должны знать алфавит, лексику, грамматику. Так и в танцах: мы учим основы, принципы, изучаем пространство, уровни. Нет такого, что приходит ребёнок, а мы ему: «Да просто повторяй за мной». Так, к сожалению, происходит в 90% танцевальных студий. Это неправильный подход, поэтому мы стараемся копать чуть глубже, просим думать», - поясняет Анастасия.

В Stage приходят ребята с четырёх лет, в ближайших планах, после окончания второй волны коронавируса, открыть группу для людей старше шестидесяти. Они смогут заниматься в аэроцентре, выполняя, например, комплекс упражнений в гамаках. Все тренировки будут максимально посильными и щадящими – вращаться вниз головой не придётся.

Воспитанники танцевальной студии регулярно выезжают на профильные соревнования, «себя показать, людей посмотреть». Кроме того, Stage вот уже десять лет проводит в Пскове фестиваль «Танцующий город». В этом году он должен был стать юбилейным, но 2020-й внёс свои коррективы. Многие из тех, кто когда-то делал первые шаги в танцах в студии Stage теперь выступают в известных московских и петербургских танцевальных командах, превратив, таким образом, хобби в дело всей жизни.

Всё это время Анастасия Умёнушкина работала в формате индивидуального предпринимательства, а не так давно оформила статус самозанятой, чтобы понять, какая система налогообложения ей больше подходит. «Если понравится, окончательно перейду в самозанятые, но пока статус ИП я за собой тоже сохраняю, - поделилась Анастасия. - Круто, что время от времени наш Фонд поддержки предпринимательства [АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) – Центр «Мой бизнес» - ред.] проводит обучающие семинары с преподавателями и бизнес-консультантами, которые могут подсказать, как действовать в той или иной ситуации, как справиться с проблемами, вывести своё дело на новый уровень. Ещё отличная штука – программа, через которую Фонд софинансирует рекламу для предпринимателей. В прошлый раз я не успела подать заявку, рассчитываю, что получится сделать это в ближайшее время и получить средства либо на печать полиграфии, либо на создание рекламного аудио/видеоконтента. Это отличная поддержка для малого бизнеса, для самозанятых».

Также специалисты Фонда консультируют относительно тонкостей статуса самозанятых и помогают изучить, на какую поддержку можно рассчитывать.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

































Подробности о занятиях в танцевальной студии Stage найдутся здесь, о тренировках во флай-студии – здесь.

Телефон студии и центра: 8 (921) 211-61-72.