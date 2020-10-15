Ушла из жизни заслуженный учитель России Алиса Чиркова

17:37, 15 октября 2020, ПАИ

15 октября на 86-м году жизни скончалась заслуженный учитель России, преподаватель фортепиано Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Алиса Чиркова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила преподаватель Псковского областного колледжа искусств Ирина Галковская.

Алиса Чиркова родилась в 1935 году в Полоцке в семье военного и учительницы. В 1955 году окончила с отличием Ленинградское музыкальное училище имени М. П. Мусоргского и поступила в Ленинградскую государственную консерваторию в класс профессора С. И. Савшинского.

В 1960 году Алиса Чиркова приехала в Псковское музыкальное училище, где до последних дней своей жизни вела класс специального фортепиано.

За годы работы Алиса Чиркова подготовила около 300 пианистов, награждена медалями: «За добросовестный труд», «За трудовое отличие».

Имя Алисы Чирковой занесено в Книгу почета Пскова, а также включено в общероссийскую энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» в рубрику «Учитель».

Как большую личную утрату переживают коллеги, студенты, выпускники прошлых лет ее кончину и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Отпевание состоится на территории храма Святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана (улица Поземского, 7) 17 октября в 14:00.

Похоронят Алису Чиркову на Орлецовском кладбище.