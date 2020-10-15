В России возобновились продажи туров с кешбэком

18:22, 15 октября 2020, ПАИ

Возврат части средств за туристические поездки возобновились в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

До 5 декабря на сайте мирпутешествий.рф можно приобрести множество услуг, например, подобрать пакетный тур, проживание в отеле, получить туристический кешбэк за оплаченную поездку.

«В России есть все: от теплой, комфортной зимы на юге, до настоящей русской зимы на севере. В октябре в Краснодарском крае, в Сочи, еще можно плавать в море, а в Мурманской области - уже увидеть Северное сияние и первый снег. Путешествия, которые мы предлагаем, включают в себя прогулки по красивейшим паркам и уникальным природным заповедникам, рыбалку, речные прогулки, которые еще доступны до ноября, разнообразные автомобильные маршруты по городам «Золотого кольца» и русского севера», - сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Предложения в рамках акции можно найти на сайтах туроператоров, отельеров и туристических агрегаторов, являющихся партнерами программы. Выбор предложений дошел до 1,5 млн путешествий на осень и зиму, включая новогодние праздники.

В акции участвуют поездки продолжительностью от двух ночей.Отправиться в путешествие в рамках акции можно уже сегодня, при этом поездка должна завершиться до 23:59 местного времени 10 января этого года. Оплатить путешествие можно только онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Кешбэк вернется в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Ограничение по максимальной стоимости поездки отсутствует, при этом возврат составит 20% от стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей.

В программе участвуют все регионы РФ. Количество поездок в рамках программы не ограничено.