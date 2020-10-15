Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий и программ на выходные

17:13, 15 октября 2020, ПАИ

Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий, программ и режим работы объектов на 17 и 18 октября в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

17 и 18 октября в 13:00 состоится экскурсия по боевым ходам и башням комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен. На экскурсии можно познакомиться с северной частью Псковской крепости и ее оборонительными узлами, узнать об истории построения Варлаамовского угла и этапах реставрации. Стоимость: 250 рублей – взрослый, 150 рублей – льготный билет. В стоимость входит: входной билет и экскурсия (продолжительность 1 час). Посетить экскурсию можно только по предварительной записи. Телефон для записи 8 (8112) 29-22-59. Электронная почта для записи: dvorpost.museum@gmail.com.

17 октября в 14:00 в главном здании на улице Некрасова, 7, пройдет экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова». Экспозиция познакомит с древнейшими предметами декоративно-прикладного искусства из псковской коллекции – от символов религиозного культа эпохи неолита до убранства православного храма, с особенностями псковской школы живописи и архитектуры на примере уникального собрания иконописи XV-XVIII веков, с удивительными по красоте и изяществу произведениями ювелирного искусства: драгоценными окладами икон, предметами церковного обихода. Особый интерес представляют наградные ковши XVII века, жалованные московскими государями за заслуги в знак милости. Стоимость посещения экскурсии: 100 рублей плюс входная плата. Посетить экскурсию можно только по предварительной записи. Телефон для записи 8 (8112) 66-33-11.

В тот же день, в 15:00, в Комсомольском переулке, 6, состоится экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища: «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция». Стоимость посещения экскурсии: 450 рублей с человека. Посетить экскурсию можно только по предварительной записи. Группа от 5 человек. Телефон для записи 8 (8112) 72-70-97.

Кроме того, на улице Олега Кошевого, 2 (Двор Постникова), пройдет интерактивная программа «В гости к профессору Мешкову». Программа в формате путешествия-диалога познакомит с богатым купеческим домом Постникова и его новыми обитателями. Стоимость: 600 рублей – группа до трех человек, 800 рублей – группа для пяти человек. Телефон для записи 8 (8112) 29-22-60.

18 октября пройдет интерактивная программа «Покров, Покров, покрой землю снежком…». «Программа ориентирована на фольклорную составляющую праздника и посвящена народным традициям Псковского края. С Покрова всегда начинались выборы невест. Те, кто уже присмотрел себе невесту, играли свадьбу. Во многих местах начинались Покровские ярмарки. Это было время постоянного веселья. На программе вы услышите народные песни, поучаствуете в хороводах, играх, отгадаете загадки», – отметили организаторы. Стоимость: взрослые/школьник – 100 рублей; дошкольники ­– 50 рублей. Участие в программе по предварительной записи 8 (8112) 29-22-60.

Режим работы объектов

Спасо-Преображенский собор Мирожский монастырь: вторник - воскресенье с 11:00 до 18:00 (касса до 17:30); выходной - понедельник и последний вторник месяца (санитарный день). Собор открыт при отсутствии осадков. Телефон 8 (8112) 56-73-02.

Власьевская башня (смотровая площадка): среда - воскресенье с 11:00 до 18:00. Выходной - понедельник, вторник. Вход во Власьевскую башню с территории Довмонтова города. Башня работает по 15 ноября.

Территория Псковского кремля с 1 сентября по 30 апреля открыта для посещения в общем порядке ежедневно с 8:00 до 21:00.

Варлаамовская башня: ежедневно с 11:00 до 18:00. Технический перерыв с 13:00 до 14:00. Башня работает по 18 октября.

Выставки во Дворе Постникова: «Собор церковного искусства» (2 этаж), «Три века Двора Постниковых» (1 этаж), «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России» (1 этаж), «По Пскову XIX века» - баннерная выставка И. Ф. Годовикова (цоколь). Ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 18:00.