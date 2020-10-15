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Транспортные карты в Пскове – ПАИ-live с Борисом Елкиным
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Общество

Четыре вида транспортных карт будут работать в Пскове

С 1 ноября в Пскове в городском общественном транспорте начнут работать транспортные карты, всего будет выпущено четыре вида таких карт. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-live 15 октября.

По словам Елкина, в Пскове будет работать единая транспортная карта, транспортная карта регионального льготника, карта школьника, а также студента. Все карты можно будет использовать в разных вариантах: как электронный кошелек, или в качестве месячного абонемента. При этом, в случае с единой транспортной картой, такой абонемент тоже будет делиться на виды — на безлимитное количество поездок и ограниченное (максимум 100).

«Мы прекрасно понимаем, что у нас 22-23 рабочих дня в неделю в среднем у людей, и из расчета все-таки в рабочие дни по четыре поездки в день. Кто-то на работу едет с пересадками, кто-то забрать детей. Мы понимаем, что ограничиваться двумя поездками нельзя и неправильно будет, поэтому было принято такое решение. На самом деле сейчас первый месяц мы отработаем, посмотрим вообще пассажиропоток, сколько у нас транзакций делается в среднем по одной карте. Это тоже будет очень положительный момент и, может, будем что-то варьировать в большую-меньшую сторону, посмотрим», - пояснил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что транспортные карты введут в Пскове 1 ноября. При этом проезд при наличном расчете в автобусах подорожает на два рубля. Псковское агентство информации подготовило подробный разбор нововведения.   

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