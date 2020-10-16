ФК «Псков» дозаявил четырёх футболистов на кубок Северо-Запада

23:21, 15 октября 2020, ПАИ



Фото: ФК «Псков»



Фото: ФК «Псков»



Фото: ФК «Псков»



Фото: ФК «Псков»







Футбольный клуб «Псков» дозаявил четырёх футболистов для участия в кубке МРО «Северо-Запад» сезона 2020 года, об этом сообщается в Instagram-аккаунте клуба.

В списке дозаявленных игроков: защитник Сергей Бухаров, а также полузащитники Александр Алексеев, Иван Иванов и Дмитрий Мотлахов.

«18 октября наша команда на выезде сыграет в первом полуфинальном поединке против петербургской команды «Ядро». Ответная встреча состоится ровно через неделю – 25 октября в Пскове на стадионе «Локомотив»», – говорится в сообщении.

В розыгрыше кубка МРО «Северо-Запад» 2020 года примут участие четыре команды, в том числе ФК «Псков». Команда будет соперничать с ФК «Ядро» за выход в финал по сумме двух матчей.

Полуфинальные матчи: 17 октября – «С.П.Б.К.Л.С.» Санкт-Петербург – «Электрон» Великий Новгород, 18 октября – «Ядро» Санкт-Петербург – «Псков», 24 октября – «Электрон» Великий Новгород – «С.П.Б.К.Л.С.» Санкт-Петербург, 25 октября – «Псков» – «Ядро» Санкт-Петербург.

Финальные матчи: первый матч состоится 31 октября, второй – 7 ноября. Порядок финальных матчей будет определен жеребьевкой после результатов полуфинальных встреч.