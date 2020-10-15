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Общество

Лабораторию по производству мефедрона ликвидировали полицейские в Плюсском районе

  • Лаборатория в Плюсском районе
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Лаборатория в Плюсском районе
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Лаборатория в Плюсском районе
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Лаборатория в Плюсском районе
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Лаборатория в Плюсском районе
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Лаборатория в Плюсском районе
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Лаборатория в Плюсском районе
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Лаборатория в Плюсском районе
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Лаборатория в Плюсском районе
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Лаборатория в Плюсском районе
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Лаборатория в Плюсском районе
    Фото: УМВД РФ по Псковской области

В одной из деревень Плюсского района в арендованном небольшом частном доме полиция выявила подпольную лабораторию по производству мефедрона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Производство наркотика организовали двое 21-летних безработных жителей Санкт-Петербурга для дальнейшей продажи в Северной столице.

Полицейские нашли стеклянную колбу с жидкостью желтого цвета, которая, согласно заключению эксперта содержит в своем составе мефедрон. Масса сухого остатка составила 243,8 грамма. Правоохранители изъяли оборудование, химические реактивы, прекурсоры и остаточные вещества и отправили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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