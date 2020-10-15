Транспортные карты: почем теперь проезд для народа — интервью с Борисом Елкиным

17:53, 15 октября 2020, ПАИ

С 1 ноября в Пскове вместо бумажных проездных вводятся транспортные карты. Чем они удобнее и псковичам и автотранспортному предприятию, в эфире ПАИ-live рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Псковской области Борис Елкин. Представляем вниманию стенограмму разговора.

- Сегодня у нас очень актуальная тема. С ноября в автобусах Пскова появятся транспортные карты. Вы знаете, что много говорили, даже показывали дизайн транспортных карт, и вот, наконец-то, собственно говоря, теперь будет покупать не проездные, а транспортные карты. Борис Андреевич, давайте вкратце. Транспортные карты – они заменяют действующие проездные, нынешние бумажные проездные, правильно?

- Да. Транспортная карта – она магнитная, электронная, то есть ее необходимо будет при каждом входе в автобус прикладывать к валидатору, который есть у каждого кондуктора, либо у водителя. В перспективе мы рассчитываем перевести на пригород данное мероприятие, но пока начинаем с города Пскова. То есть это карта, которую единожды купил и потом в дальнейшем просто прикладываешь и пополняешь.

Пополнять можно несколькими способами. Можно в сбербанке пополнять, можно пополнять в аппаратах сбербанка, есть личный кабинет, который будет там привязан к этой карте, где можно пополнять счет, смотреть трансакции, историю поездок, грубо говоря. Либо вариант, мы сейчас с предприятием проговариваем, чтобы, где продавались проездные билеты, стояли банкоматы, и будет стоять человек и подсказывать, как полонить, потому что все мы понимаем, что не все могут справиться с этой задачей. Потому что все-таки цифровизация, само собой, но не все граждане готовы бывает к новым вызовам.

- Давайте прямо по пунктам пойдем. Вопрос, который интересует всех – стоимость транспортных карт.

- Смотрите, стоимость, на самом деле вопрос повышения стоимости стоит еще с прошлого года. Мы помним, что еще в прошлом году мы начинали этот разговор и его откладывали, переносили, потому что были обстоятельства, потом коронавирус тоже немного изменил наши планы, потому что в принципе введение транспортных карт планировалось значительно раньше, еще в начале этого года ввести, уже все было согласовано, все закуплено, но, к сожалению, планы были немного изменены.

Что касается стоимости, стоимость за наличные деньги будет повышена, т.е. за наличные деньги будет стоимость 27 рублей, но, надо понимать, что в принципе это предельный тариф, который установлен для города Пскова, его не меняли и пока не планируем менять, он был установлен еще 3 года назад. Сейчас выводим для наличной оплаты 27 рублей, в случае оплаты банковской картой будет предприятием предоставляться дисконт – это 26 рублей будет, а что касается транспортной карты, то не более 25 рублей. Но сейчас расскажу. Стоимость может изменяться в меньшую сторону, т.е. может получиться, что стоимость проезда будет дешевле, чем 25 рублей.

В принципе, почему так было сделано, почему к этому пришли. Основная причина – уход от наличных денег. В принципе, когда мы в том году ввели безналичную оплату, это уже благоприятно сказалось на экономике предприятия, то, что все деньги официально поступают на счета компании, нет контакта с деньгами, ввиду даже коронавирусных историй, можно обыграть, что меньше расплачиваемся наличными деньгами, как все рекомендуют в любом магазине сейчас. но конечно, прежде всего, это связано с прозрачностью экономики предприятия и удобством для пассажиров.

Т.е., покупая транспортную карту, люди с собой могут не носить наличные деньги. Есть несколько вариантов, это транспортную карту использовать как проездной билет, а второй вариант – использовать транспортную карту как кошелек, когда бросил туда денег, грубо говоря, 500 рублей, и ездишь, когда тебе необходимо, прикладываешь эту карту, там списывается со счета, как я уже говорил, потом можно посмотреть все трансакции и понимать.

- Важный момент. Теперь не будет фиксированного в стоимости проездного с неограниченным количеством поездок. Правильно я понимаю? Т.е. кладешь 500 рублей и по 25 рублей каждый раз себе снимаешь.

- Не совсем так. Сейчас говорим об общем проездном билете, не льготном для студентов и школьников, о них чуть позже расскажу. Говорим об общей транспортной карте, что касается именно общего проездного билета. Общий проездной билет, три варианта у нас есть использовать эту карту. Первый – как кошелек, мы просто туда кладем деньги, 500 рублей там, 1000 рублей, ну, без разницы и ездим по этой карте. То есть, грубо говоря, с 1 по 10 поездку внутри месяца, то есть с 1 по 30 ноября стоимость поездки будет 25 рублей. С 11 по 20 на 50 коп. будет дешевле каждая поездка. С 21 по 30 – еще на 50 коп., т.е. 24 рубля. И так после 41 поездки будет 23 рубля. Т.е., грубо говоря, кладешь 1000 рублей, после 41 поездки будет уже 23 рубля.

Но конечно в этом случае выгоднее купить проездной билет. Проездных билетов тоже будет два. Один проездной билет по стоимости будет, как и сейчас, чтобы граждане не сильно пострадали, все-таки от увеличения цен, те, кто пользуется постоянно проездными билетами, для них будет установлена такая жен стоимость 1100 рублей, но единственное – будет ограничение. Ограничение будет в количестве поездок. Это та же транспортная карта.

Т.е. мы можем сделать три варианта: как кошелек мы используем, бросаем деньги и используем, как абонемент 100 поездок – 1100 рублей будет. Почему такой расчет был, 100 поездок. Мы прекрасно понимаем, что у нас 22-23 рабочих дня в неделю в среднем у людей, и из расчета все-таки в рабочие дни по 4 поездки в день. Кто-то на работу едет с пересадками, кто-то забрать детей. Мы понимаем, что ограничиваться двумя поездками нельзя и неправильно будет. Поэтому было принято такое решение. На самом деле сейчас первый месяц мы отработаем, посмотрим вообще пассажиропоток, сколько у нас трансакций делается в среднем по одной карте. Это тоже будет очень положительный момент и, может, будем что-то варьировать в большую-меньшую сторону, посмотрим.

И третий вариант – безлимитный абонемент, это 2000 рублей. Это актуально для тех, кто ездит ежедневно и очень много. 2000 рублей – это полный безлимит, т.е. люди могут купить проездной и ездить без каких-либо ограничений. Поэтому у нас будет три истории. Это как кошелек, чтобы можно было платить без ущерба кошельку относительно тех цен, которые есть сейчас, т.е. купил транспортную карту и все. Бросил туда денежку, поехал, приложил, все. Не поехал – деньги не сгорают никуда, остаются. Прозрачность всей схемы – можно отследить свои трансакции. Предприятию удобно, что все деньги поступают им на счет. Нет никаких человеческих факторов. Билет/без билета, в принципе, мы это убираем.

В принципе, гости города-то, наверное, будут за наличку покупать или банковской картой. Потому что уже у многих на самом деле, точнее у всех заработной плата приходит на транспортную карту, почти у всех уже карты с возможность оплаты PayPass. Поэтому это тоже определенные скидки. Гости города, которые приезжают, могут приложить банковскую карту. Наша одна из задач – уйти от наличной оплаты и наличных расчетов.

- Что по поводу льготных категорий?

- Льготные категории – это те, которые установлены нашими внутренними нормативными документами Псковской области. Это транспортная карта регионального льготника. Там два варианта решения.

Во-первых, хочу сразу отметить, что для льготников карта будет абсолютно бесплатной. Это первый момент. Мы понимаем, что у нас есть две параллельных истории. Еще у нас недавно появилась социальная карта. Банковскую карту МИР через МФЦ можно подключить и использовать ее как льготный проездной билет карту МИР. Но так же есть вариант получить бесплатную льготную карту при наличии определенных документов, как в принципе покупался и бумажный проездной билет в кассах Псковпассажира.

Льготный проездной – так же остается 800 рублей. Ограничений в льготный проездных билетах никаких нет. Он безлимитный. Единственное, у нас все-таки не три варианта, а два варианта. Льготная категория может использовать просто как кошелек, если в этом есть необходимость. Мало ли какой-то месяц человек думает, что не нужен ему проездной билет, он может так же бросить 300-500 рублей. Стандартная цена будет, по мере увеличения поездок будет дисконтирование.

Поэтому, в принципе, льготный проездной остается в тех же ценах, с теми же условиями, просто добавляется еще кошелек, карточка становится не бумажная, а пластиковая, что тоже удобно. Но надо понимать, что в любой момент в автобусе могут спросить соответствующий документ, подтверждающий, что ты льготник, чтобы не получилось, что кто-то оформляет на льготника проездной билет, а потом, вместо того, чтобы платить два тысячи, ездит просто без ограничений. Нет, конечно нужно будет с собой все равно иметь подтверждающий документ, что ты льготник.

- Эти карты между собой будут отличаться цветовой гаммой.

- Да, это пока первая партия, потом в последующем они могут меняться, на следующий год тематика может будет новая уже, то есть в любом случае это будет что-то связанное с Псковской областью, с Псковом, с историей Псковской области.

- Школьники и студенты, что их ждет?

- Школьники и студенты в принципе не являются у нас льготной категорией граждан в принципе, но предприятием уже давно было взято на себя обязательство, скажем, давать льготы – это личное желание предприятия. Они продолжаются. Т.е. стоимость проездного остается такая же, как и была. Но опять же будет ограничение по количеству поездок, чтобы дети могли доехать в школу, если это необходимо, до кружка, в среднем четыре поездки в день, но в выходные обычно меньше поездок, поэтому все-таки будет поменьше.

Но я повторюсь, 100 поездок, сейчас может быть ряд недовольств, что ограничивают, дети много ездят, но будем анализировать. Посмотрим первый месяц. Мы посмотрим, сколько трансакций, сколько людей выходят за пределы 100 поездок. И, возможно, будем что-то менять. Т.е. не так, что сейчас все скажут: «Вот, нам мало», но посмотрим, будем анализировать на самом деле. Т.е. возможны какие-то изменения, в принципе, мы это обсуждали, с предприятием обсуждали, что будем как-то варьировать, если будет действительно большой спрос для школьников и студентов, потому что если мы говорим об общегражданском проездном билете, если там у людей связана работа постоянно с перемещениями, то почему за их перемещения должно платить предприятие.

Что касается детей, школьников, это, конечно отдельные категории, к которым мы будем еще внимательно относиться. Именно поэтому там льготные категории граждан – это наши пенсионеры и другие категории граждан, конечно, безлимитные. Школьникам и студентам будут ограничения. Опять же, некоторые задаются вопросом: Что будет, если закончится 100 поездок?». Т.е. 100 поездок заканчивается, карточку можно использовать как кошелек. Зададут люди вопрос: «А как отслеживать?». Я говорю, у каждой карты есть личный кабинет, где можно отслеживать баланс.

- Есть приложение?

- Приложения мобильного нет, есть мобильная версия сайта, где можно посмотреть. На карте можно проверить остаток средств, можно проверить на пунктах пополнения карт, можно на сайте. На сайте регистрируешь эту карту, можно проверить, сколько остаток на счету, и отслеживать, в том числе, удобно родителям, когда куда ездил ребенок, это тоже очень полезно на самом деле. Полезная фишка. Потом карта будет по истечению использована как кошелек. Т.е. на нее можно бросить деньги и докатывать ее, грубо говоря.

- Сколько карт выпущено?

- Больше 5 тысяч. Большое количество уже выпущено, их должно хватить на первую массовую закупку. Выпущено сейчас столько карт, сколько покупается проездных билетов ежемесячно.

- Друзья, мне кажется, в этом ношении Псков никакого велосипеда не изобретает, во многих городах России транспортные карты уже давно присутствуют и, поэтому, это новшество докатилось и до нас. Надеюсь, что оно быстро внедрится в жизнь, и это действительно будет удобно. Впрочем, поживем – увидим. Борис Андреевич, спасибо большое за рассказ, прямо сейчас со стола одну карту я стащу, шучу. Надеюсь, все пройдет без сучка и без задоринки, и новая система действительно заработает.

- Вопросы в любом случае будут, любое новшество зачастую непривычно, поэтому, надеюсь, что люди быстро втянутся и действительно будет проще и удобнее всем. Конечно же, там сейчас были за 1100 рублей полностью безлимитные проездные, мы это прекрасно понимаем, но из опыта соседних регионов, в том числе не столь богатых, для примера, в Новгородской области праздной билет стоит 2300-2400 рублей, и если заранее покупать на несколько месяцев, то можно скидку сделать, 1800-1900 рублей будет, но 1100 рублей – таких билетов почти нигде в стране нет на самом деле. Это действительно очень дешевый проездной билет, поэтому постарались максимально для граждан сделать приемлемые условия, все-таки ограничить пока что хотя бы 1100 рублей - 100 поездок, чтобы все-таки было это максимально безболезненно для предприятия и для, прежде всего, граждан Псковской области, ради которых, собственно, работаем.

- Новые транспортные карты, новые автобусы когда будут, чтобы можно было новинку использовать со всеми удобствами?

- Разницы никакой нет, где использовать: в старом или в новом автобусе. Потому что прикладывается это все к валидатору, к которому сейчас прикладываются банковские карты, и чеки из которого сейчас выходят. Что касается новых автобусов, то они уже постепенно поступают в Псковскую область. Я думаю, и из соцсетей Михаила Юрьевича (Ведерникова, губернатора Псковской области — Ред.) это видно, и из наших соцсетей это видно, что есть вопросы по ПАЗикам, в части того, что зачем мы их покупаем.

В принципе, почти все ПАЗики уже приехали. То есть если говорить о ПАЗиках, они у нас стоят на предприятии сейчас. Ближайшее время мы примем их себе на баланс и раздадим предприятием. Часть партий ПАЗиков еще не пришла, более новые паизки еще в пути, как говорится, к нам. Что касается больших автобусов, то первая небольшая партия уже пришла. В перспективе не раньше конца декабря-начала января будут на линии. Надеюсь, что к концу декабря мы это сделаем, потому что достаточно большой объем приедет. Много вопросов по поводу, зачем мы покупаем пазики.

К сожалению, по проходимости нет лучше автобусов в России, которые могут быть и вместительны, и проходимы, потому что еще, как говорится, нацпроект «Безопасные и качественные дороги» еще не все дороги починил. Остается большое количество грунтовых дорог, а поскольку у нас перевозки имеют в большей степени социальный характер, в т.ч. касаясь и подвозов школьников, поэтому зачастую приходится забираться в такие глубокие места в области, в дальние деревни, потому что законодательно мы должны любого школьника довести до места учебы, поэтому это вынужденная мера – закупка такой техники. На самом деле, пока в России аналогов нет. Возможно, она архаична, она старая внешне и внутри, но с точки зрения функционала, наверное, для сельской местности это самый оптимальный вариант. Других оптимальных вариантов по сути нет.

- Кто в ПАЗике не ездил, тот жизни не видал.

- Конечно, есть неудобства, узковатые двери, тяжело с маломобильными гражданами, но их не производят к сожалению с возможностью доступа для маломобильных групп населения ПАЗики не производят. А те ПАЗики, которые производят – они больше шоссейного типа.