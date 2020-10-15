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Общество

Камеры видеонаблюдения появятся в российских поездах дальнего следования

Фото с сайта pixabay.com

 

Правительство России опубликовало постановление о необходимости установить камеры видеонаблюдения в салонах поездов дальнего следования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портале правовой информации Правительства РФ.

Мера направлена на обеспечение транспортной безопасности. 

«Субъекты транспортной инфраструктуры (перевозчики) <...> обязаны <...> оснастить транспортные средства следующими техническими средствами обеспечения транспортной безопасности: средства видеонаблюдения в пассажирском салоне транспортного средства (в вагоне), переходных тамбурах и технических помещениях», - говорится в документе.

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