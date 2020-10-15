Камеры видеонаблюдения появятся в российских поездах дальнего следования

21:00, 15 октября 2020, ПАИ

Правительство России опубликовало постановление о необходимости установить камеры видеонаблюдения в салонах поездов дальнего следования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портале правовой информации Правительства РФ.

Мера направлена на обеспечение транспортной безопасности.

«Субъекты транспортной инфраструктуры (перевозчики) <...> обязаны <...> оснастить транспортные средства следующими техническими средствами обеспечения транспортной безопасности: средства видеонаблюдения в пассажирском салоне транспортного средства (в вагоне), переходных тамбурах и технических помещениях», - говорится в документе.