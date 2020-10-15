0
21:00
Камеры видеонаблюдения появятся в российских поездах дальнего следования
18:22
В России возобновились продажи туров с кешбэком
18:00
Учителей из Островского района наградили за победу во всероссийском конкурсе
17:56
Что ожидает псковские культурные проекты - итоги визита министра Ольги Любимовой
17:53
Транспортные карты: почем теперь проезд для народа — интервью с Борисом Елкиным
17:44
Лабораторию по производству мефедрона ликвидировали полицейские в Плюсском районе
16:46
#Опросник ПАИ: Что бы вы сделали на месте центрального и белорусского рынка в Пскове
Еще новости
Общество

Количество ковид-коек в псковских больницах при необходимости готовы удвоить

Количество ковид-коек в больницах Псковской области при необходимости готовы удвоить. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в прямом эфире телеканала «Россия-24».

Михаил Ведерников отметил, что в настоящий момент из 620 коек для заразившихся коронавирусом задействованы 509. В резерве остается 20 %. «Коечный фонд готов, медучреждения тоже. Если возникнет необходимость, мы готовы увеличить коечный фонд в два раза в течение трёх суток», – подчеркнул губернатор.

Также глава региона отметил, что взрывного роста числа заболевших коронавирусом в Псковской области удалось избежать. При этом он сообщил, что количество заболевших в осенний период прогнозируемо увеличивается, но не критично.

«На сегодняшний день количество заразившихся в сутки колеблется в районе 60 человек. Месяц назад это было порядка 30-40 человек, но ситуация управляемая», – отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников напомнил, что в Псковской области сохраняются ограничительные меры. «Обязательно ношение масок в общественных местах, в зданиях, учреждениях. Что касается перчаток, то это требование сохраняется только в транспорте, потому что транспорт сегодня является главным местом, где можно заболеть коронавирусной инфекцией», – заключил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Псковским детям снова запретят посещать торговые центры самостоятельно Количество ковид-коек в псковских больницах при необходимости готовы удвоить 37 классов перевели на дистанционное обучение в Псковской области Школьники Пскова отправятся на досрочные каникулы с 19 октября Елена Бибикова приняла участие в обсуждении усиления мер поддержки граждан с инвалидностью в период пандемии Ежедневно 50 адресов в Псковском районе проверяют на соблюдение антиковидных мер Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19 6273 человека заразились коронавирусом в Псковской области Ученые выявили новую опасность COVID-19 Более 29,1 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Камеры видеонаблюдения появятся в российских поездах дальнего следования
15 октября 2020
Камеры видеонаблюдения появятся в российских поездах дальнего следования
В России возобновились продажи туров с кешбэком
15 октября 2020
В России возобновились продажи туров с кешбэком
Учителей из Островского района наградили за победу во всероссийском конкурсе
15 октября 2020
Учителей из Островского района наградили за победу во всероссийском конкурсе
Лабораторию по производству мефедрона ликвидировали полицейские в Плюсском районе
15 октября 2020
Лабораторию по производству мефедрона ликвидировали полицейские в Плюсском районе
#Опросник ПАИ: Что бы вы сделали на месте центрального и белорусского рынка в Пскове
15 октября 2020
#Опросник ПАИ: Что бы вы сделали на месте центрального и белорусского рынка в Пскове 1
В Великих Луках исчезли стаи бездомных собак
15 октября 2020
В Великих Луках исчезли стаи бездомных собак
Тотальный диктант в Пскове пройдет на двух площадках
15 октября 2020
Тотальный диктант в Пскове пройдет на двух площадках
Проезд в автобусах Пскова подорожает на два рубля
15 октября 2020
Проезд в автобусах Пскова подорожает на два рубля 1

Идет загрузка...