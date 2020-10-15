Количество ковид-коек в псковских больницах при необходимости готовы удвоить

20:48, 15 октября 2020, ПАИ

Количество ковид-коек в больницах Псковской области при необходимости готовы удвоить. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в прямом эфире телеканала «Россия-24».

Михаил Ведерников отметил, что в настоящий момент из 620 коек для заразившихся коронавирусом задействованы 509. В резерве остается 20 %. «Коечный фонд готов, медучреждения тоже. Если возникнет необходимость, мы готовы увеличить коечный фонд в два раза в течение трёх суток», – подчеркнул губернатор.

Также глава региона отметил, что взрывного роста числа заболевших коронавирусом в Псковской области удалось избежать. При этом он сообщил, что количество заболевших в осенний период прогнозируемо увеличивается, но не критично.

«На сегодняшний день количество заразившихся в сутки колеблется в районе 60 человек. Месяц назад это было порядка 30-40 человек, но ситуация управляемая», – отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников напомнил, что в Псковской области сохраняются ограничительные меры. «Обязательно ношение масок в общественных местах, в зданиях, учреждениях. Что касается перчаток, то это требование сохраняется только в транспорте, потому что транспорт сегодня является главным местом, где можно заболеть коронавирусной инфекцией», – заключил глава региона.