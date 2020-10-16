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Общество

20% россиян просрочили долги по кредитам, налогам и ЖКХ

Каждый пятый житель России имеет просроченные долги по кредитам, налогам, ЖКХ и перед физическими лицами, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В частности, долги в размере менее 50 тысяч рублей зафиксированы у 8 % россиян, от 50 до 500 тысяч рублей – у 10%, более 500 тысяч – у 2 %.

При этом 83 % должников считают, что просрочка до 50 тысяч рублей – небольшая проблема, так как ее можно погасить в течение года. Респонденты, у которых есть непогашенные долги выше этой суммы, настроены менее оптимистично: только 39 % из них способны погасить долг до 500 тысяч рублей в сжатые сроки.

85 % опрошенных ВЦИОМ россиян знают, что в России есть процедура банкротства, но о новой схеме внесудебного признания несостоятельности осведомлено намного меньше россиян. 38 % – «что-то слышали об этом», и только 4 % имеют об этом достаточно полную информацию.

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