Прогноз: Россия может выйти на 1 млн заражений коронавирусом в день

07:28, 16 октября 2020, ПАИ

При отказе масок число заболевших коронавирусной инфекцией в России к Новому году может достичь одного миллиона в сутки. Такой неблагоприятный прогноз дал Институт показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэтле, пишет газета «Известия».

«Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января», – отметил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

При ношении масок и соблюдении правил дистанцирования за сутки будет выявляться около четырёх тысяч случаев инфекции. Это наиболее благоприятный сценарий, добавил Станислав Отставнов. Специалист отметил, что математические модели прогнозируют лишь вероятный сценарий развития событий.