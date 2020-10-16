Участок улицы Некрасова сегодня перекроют в Пскове

08:47, 16 октября 2020, ПАИ

16 октября с 10:00 до 18:00 в Пскове будет временно закрыт для движения транспорта участок улицы Некрасова на протяжении от Комсомольского переулка до Музейного переулка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участок улицы закроют для движения в связи с проведением работ по реконструкции памятника федерального значения «Поганкины палаты».

Объезд будет организован по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок, а также заранее выбирать пути объезда, обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.