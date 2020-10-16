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Общество

Псковичей просят сообщать о местах, где торгуют наркотиками

19 октября в Псковской области стартует второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Целью мероприятия является привлечение внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области обращается к жителям региона с просьбой проявить бдительность, защитить родных и близких от пагубного влияния наркотических средств.

О фактах употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ можно сообщить по круглосуточному «телефону доверия» УМВД: 8 (8112) 59-22-33; телефону дежурной части УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49; по круглосуточному телефону ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» – (8112) 56-60-16.

Кроме того, сообщение можно отправить на Интернет-сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф/request_main.

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