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Общество

31 декабря 2021 года будет выходным днем

Фото pixabay

Правительство Российской Федерации 31 декабря 2021 года определило нерабочим днем. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о перераспределении выходных дней, согласно которому  пятница 31 декабря 2021 года будет нерабочим днем.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», - объясняется в пояснительной записке к документу.

Нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник. Всего же в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

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