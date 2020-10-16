Сбербанк выявил новую схему мошенничества

10:16, 16 октября 2020, ПАИ

Сбербанк выявил новую схему мошенничества, сообщает РИА Новости.

Теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают перевести средства на специальный счет.

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на специальный счет, который, естественно, принадлежит мошеннику», – рассказали представители банка.

В 2020 году активность мошенников значительно возросла. С начала года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана, что вдвое больше, чем в 2019 году. За текущий период 2020 года Сбербанку удалось спасти порядка 40 млрд рублей клиентов, в то время как за весь 2019 года данный показатель составил 39,7 млрд рублей.