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Общество

Сбербанк выявил новую схему мошенничества

Сбербанк выявил новую схему мошенничества, сообщает РИА Новости.

Теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают перевести средства на специальный счет.

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на специальный счет, который, естественно, принадлежит мошеннику», – рассказали представители банка.

В 2020 году активность мошенников значительно возросла. С начала года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана, что вдвое больше, чем в 2019 году. За текущий период 2020 года Сбербанку удалось спасти порядка 40 млрд рублей клиентов, в то время как за весь 2019 года данный показатель составил 39,7 млрд рублей.

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