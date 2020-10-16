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Один человек погиб и девять пострадали на дорогах Псковской области за семь дней

С 9 по 15 октября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 20 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб один человека, пострадало – девять. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

За указанный период деблокировка не совершалась, доврачебная помощь не оказывалась, но трём гражданам была оказана иная помощь.

Кроме того, три раза осуществлялась стабилизация транспортного средства. Один раз проводилась ликвидация вторичных факторов.

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