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Общество

Лось, лист ольхи, росянка и кулик стали официальными символами Полистовья

Фото заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Государственный геральдический регистр Российской Федерации выдал свидетельство о регистрации официального символа на эмблему Полистовского заповедника, сообщает заповедник в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Такое решение принял Геральдический совет при Президенте РФ после экспертизы полученного пакета документов. Теперь лось, лист чёрной ольхи, хищница-росянка и болотный кулик – официальные живые символы Полистовья», - отметили в сообщении.  

По словам руководителей заповедника, эти символы очень хорошо раскрывают нашу территорию, и, обращая внимание на логотип, уже можно пофантазировать, и представить, что он из себя представляет.

Эмблема. Фото заповедника в соцсети «ВКонтакте».

«Лось – типичный представитель Полистово-Ловатской болотной системы. «Он не боится ходить по непроходимым топям, его часто можно встретить во время экскурсии, а также это самый крупный представитель Полистовского заповедника. Черноольшанник – царское дерево, сейчас его становится с каждым годом всё меньше и меньше. На территории Полистовского заповедника чёрная ольха растёт по краю низинного болота. Росянка - хищное растение Полистовья. Начиная с раннего лета каждый второй турист, не знакомый с росянкой, боится ступить на болото, боясь быть съеденным ею. Но, когда видит росянку – мило улыбается и настраивает фотоаппарат на макросъёмку. Кулик – эта птица не боится трудностей, ведь она живёт на болоте», - объяснили в заповеднике.  

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