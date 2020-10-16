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Общество

В Пскове состоялась приемка «Улицы Победы» имени Рокоссовского

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Пскове состоялась приемка «Улицы Победы» имени Рокоссовского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорога приведена в порядок за счет федеральных средств в рамках федерального проекта «Улица Победы», который реализуется в 83 регионах-участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На объект было направлено более 32 млн рублей.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В рамках проекта произведен ремонт двух участков: от улицы Коммунальной до Рижского проспекта и от Рижского проспекта до Гаражного проезда. Общая протяженность участков – 832 метра. Обновлена проезжая часть: существующий асфальт срезан и уложено два новых слоя: выравнивающий из асфальтобетонной смеси на граните и верхний – на габбро-диабазе.

Вдоль жилых домов отремонтирован тротуар и пешеходные дорожки, тротуарной плиткой вымощены посадочные площадки на автобусных остановках и кромка газона вдоль бортового камня, перед пешеходными переходами появилась тактильная плитка, нанесена разметка термопластиком с микростеклошариками, ликвидирован нерегулируемый пешеходный переход.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дополнительно приведена в порядок площадка под аркой у дома № 22, где размещена памятная доска в честь дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского.

Дорогу ремонтировала подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» по контракту с управлением городского хозяйства администрации Пскова.

Этот же подрядчик обновил улицу Петровскую на участке между улицей Коммунальной и Комсомольской площадью. Длина отрезка составляет 450 метров. Подрядчик отфрезеровал изношенное покрытие, выполнил устройство двух слоев асфальта, отрегулировал высоту и заменил крышки четырех люков. Старый асфальт разобрали, сделали основание из щебня и заасфальтировали. Полностью заменили бортовой камень. В местах соединения тротуара и проезжей части выполнили понижение, уложили тактильную плитку. По левой стороне дороги укрепили обочину песчано-гравийно-щебеночной смесью. Нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами и засеяли газоны.

Также произведен ремонт тротуара на участке улицы от Красноармейской до Госпитальной площадью более 1,5 тысяч квадратных метров. В общей сложности на эти работы затрачено 10,6 млн рублей.

Оба объекта сданы в срок, с небольшими недочетами, которые будут устранены в ближайшее время. Гарантийный срок на верхний слой покрытия проезжей части и тротуаров составляет 4 года, на дорожную разметку термопластиком – 1 год.

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