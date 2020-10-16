33 человека вылечились от COVID-19 в Псковской области за сутки

10:45, 16 октября 2020, ПАИ

За последние сутки в Псковской области от коронавируса вылечились 33 человека, теперь общее количество выздоровевших составляет 4 тыс. 334 человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Также сообщается, что за сутки COVID-19 заразились 75 человек, за весь период подтверждено 6348 случаев инфицирования в регионе. За весь период пандемии скончались 67 человек.

В Псковской области провели уже 114 472 исследования на COVID-19 (910 за последние сутки).