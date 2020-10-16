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Общество

«Кармина Бурана» прозвучит на фестивале русской музыки в Пскове 17 октября

Фото пресс-службы театрально-концертной дирекции Псковской области.

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Николая Хондзинского исполнит кантату «Кармина Бурана» вместе с концертным хором Эдуарда Кротмана и солистами Мариинского театра в Пскове 17 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Номера, посвященные любви, исполняют солисты, а сатирически-пародийные номера и песни монахов исполняет хор в сопровождении усиленных оркестровых инструментов. Также слушателям обещают множество стилизаций под народно-песенный бытовой фольклор.

Фото пресс-службы театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В истории музыки есть сочинения первозданные по своей красоте – это музыка Баха и Моцарта, а кантата Орфа – это музыка первобытная в каком-то смысле. Каждый из вас найдет в ней что-то свое, потому что все мы бываем первобытными, каждому из нас не чуждо это ощущение. Карл Орф использовал в кантате тексты на латыни, древнефранцузском, старонемецком языках, – тех, которые заведомо никто не поймет. Так что тексты тоже очень первобытные. Подобно музыке», – сказал Николай Хондзинский.

Фото пресс-службы театрально-концертной дирекции Псковской области.

В одном из интервью главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский поделился, что он долгое время переживал, что у оркестра из сезона в сезон есть музыкальные повторы. «Что касается «Кармины Бураны» – это почти как репертуарные спектакли в театрах. В любом театре «Лебединое озеро» идёт раз 200 в год, потому что это такие проекты, которые собирают людей и настолько любимы публикой, что можно ходить несколько раз, не уставать от этого, и никому не будет скучно. Мне кажется, с Карлом Орфом это тоже может войти в такую репертуарную традицию, что мы один раз в сезон исполняем эту грандиозную кантату», – подчеркнул он.

Фото пресс-службы театрально-концертной дирекции Псковской области.

В афише представлены два концерта – в 18:00 и 21:00 для зрителей 18+. Приобрести билеты можно на сайте Псковской областной филармонии

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