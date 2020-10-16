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Общество

Восемь лет тюрьмы получил убивший мать пскович

В Пскове местного жителя приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.  

19 марта 39-летний мужчина, находясь по месту жительства в одной из квартир на улице Ижорского батальона в Пскове, поссорился с матерью. В ходе конфликта он ударил ее 30 раз кулаками по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте. Спустя два дня тело обнаружил старший сын, когда пришел проведать больного отца. Прибывшие по вызову родственника стражи порядка задержали подозреваемого в одной из соседних квартир, где он выпивал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

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