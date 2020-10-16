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Общество

Спектакль «По щучьему велению» покажут в Псковском театре кукол

17 октября в 12:00 и 16:00 в Псковском театре кукол состоятся показы спектакля по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как отметили в театре, спектакль повествует о том, что за все приходится платить, а чтобы чего-то добиться – нужно усердно трудиться и никакая магическая сила не способна помочь. Зрители еще раз убедятся в том, что любой человек способен измениться и стать лучше, подчеркнули в учреждении культуры.

Спектакль предназначен для детей от трех лет. Продолжительность спектакля 40 минут без антракта.

Художественный руководитель театра и режиссер постановки Александр Заболотный. Художник Евгений Бондаренко. В ролях: Елена Смирнова, Юлия Зубрилина, царь – заслуженный артист России Евгений Бондаренко, Емеля – Виталий Ивашнёв.

Купить или забронировать билеты можно на сайте.

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