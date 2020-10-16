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Два человека пострадали при столкновении автомобиля и трактора в Великолукском районе

Фото Отдела ГИБДД МО МВД РФ России «Великолукский».

Два человека пострадали при столкновении автомобиля и трактора в Великолукском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП произошло 16 октября в 7:00 на 17-м километре автодороги «Великие Луки - Подберезье» у деревни Волково Великолукского района.

 

Фото Отдела ГИБДД МО МВД РФ России «Великолукский».

68-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21074, выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с трактором Case Steiger 550, которым управлял 50-летний житель Новосокольнического района.

В результате ДТП пострадали водитель и 49-летний пассажир автомобиля ВАЗ.

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