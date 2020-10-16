Безработный украл у великолукской пенсионерки деньги и продукты в незапертой квартире

12:32, 16 октября 2020, ПАИ

В Великих Луках 79-летняя пенсионерка заявила в полицию о том, что 14 октября из дома по улице Третьей Ударной Армии через незапертую входную дверь у нее украли кошелек с деньгами и продукты, а из помещения бани – электротриммер. Причиненный ущерб составил более 8 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Полиция вскоре задержала подозреваемого, им оказался 24-летний безработный, ранее судимый за кражи великолучанин. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъяла полиция, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Невельском районе из дачного дома в деревне Спасс-Балаздынь так же через открытую дверь неизвестный украл дрель, сварочный аппарат и провода. Ущерб превысил 11 тысяч рублей. Правоохранители подозревают в этой краже безработного 43-летнего жителя Невеля Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное было изъято.