Псковской области выделено более 11 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны

12:57, 16 октября 2020, ПАИ

Псковской области выделено более 11 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по социальной защите Псковской области.

Выделенные деньги позволят обеспечить жильем восемь ветеранов, которые подали заявления о предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств федерального бюджета в рамках указа президента России от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».