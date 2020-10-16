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Общество

Псковской области выделено более 11 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны

Псковской области выделено более 11 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по социальной защите Псковской области.

Выделенные деньги позволят обеспечить жильем восемь ветеранов, которые подали заявления о предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств федерального бюджета в рамках указа президента России от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

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