Михаил Ведерников наградил псковские НКО

13:08, 16 октября 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников наградил социально-ориентированные НКО Псковской области по итогам регионального конкурса субсидий и конкурсов Фонда президентских грантов. Награждение состоялось 16 октября в проектном офисе «Команда 2018» в Пскове.

Поддержку в общем размере более 10 млн рублей получили три социально ориентированные некоммерческие организации из Псковской области.

Глава региона призвал представителей НКО и дальше быть активными. Он предварительно анонсировал проведение форума социально-ориентированных НКО «Содействие» в ноябре, но окончательное решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

«Вы являетесь лидерами общественного мнения, доносите эти элементарные требования до людей. Я надеюсь, что мы дальше и чаще будем так встречаться, и делать все необходимое, чтобы вы ни в чем не нуждались», – сказал Михаил Ведерников.

Конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции стартовал 16 июня 2020 года по указанию президента РФ Владимира Путина. Некоммерческие организации представили более 3,8 тыс. проектов.

По результатам независимой экспертизы победителями конкурса стали 900 организаций. Они получат гранты президента Российской Федерации на общую сумму 2 млрд рублей. Реализация поддержанных социальных проектов начнётся уже с 1 сентября.