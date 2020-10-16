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Общество

Михаил Ведерников пожелал успехов участникам чемпионата по тактической стрельбе на кубок губернатора

16 октября на одном из стрелковых полигонов губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии открытия второго чемпионата по тактической стрельбе на кубок губернатора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Церемония началась с исполнения оркестром Гимна Российской Федерации. В это время государственный флаг России, а также флаг Псковской области поднимали представители команды-победителя прошлого года — сотрудники одной из силовых структур.

Во время обращения с приветственным словом к участникам глава региона поздравил их с открытием соревнований. «В прошлом году мы заложили хорошую традицию. К сожалению, противовирусные мероприятия не дают в настоящее время провести соревнования в широком формате. Тем не менее, сюда прибыли более 100 участников, порядка 30 команд», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что соревнования проходят при поддержке администрации Псковской области. К списку спонсоров также присоединились несколько организаций региона. По словам Михаила Ведерникова, это позволило значительно улучшить материально-техническую базу, а также создать комфортные условия для размещения команд.

«У вас будет возможность это оценить и дать обратную связь. Я желаю всем успехов, точных выстрелов. Командам — слаженной безопасной работы. Желаю всем, чтобы адреналин не опережал выстрел», - подчеркнул Михаил Ведерников.

После торжественной церемонии открытия личные составы команд силовых структур отправились на огневые рубежи. Им предстоят дневные и ночные практические стрельбы. Губернатор в это время ознакомился с условиями размещения участников соревнований, а также вместе с главным судьей соревнований Валерием Емцевым изучил все огневые точки, на которых предстоит выступать командам администрации Псковской области вместе с другими любительскими коллективами.

В первом открытом чемпионате по тактической стрельбе на кубок губернатора Псковской области, который состоялся в мае 2019 года, приняли участие более 350 человек в составе 68 команд. Глава региона Михаил Ведерников завоевал награду лучшего дуэльного стрелка.

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