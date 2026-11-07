Белощёких казарок заметили у слияния Псковы и Великой

17:42, 07 ноября 2026, ПАИ

Пернатую пару удивительной красоты удалось заметить возле самого слияния Псковы и Великой. Автор снимков Юрий Комов поделился фотографиями с редакцией ПАИ.



Фото: Юрий Комов



Фото: Юрий Комов



Фото: Юрий Комов



Фото: Юрий Комов







«Птицы уверенно себя чувствовали, питались и плавали в реке, не обращая внимания на фотографов, подпускали нас вплотную к себе. Этот факт наводил на мысль, что это какая-нибудь порода домашних гусей, но предчувствие говорило, что птица более редкая. И вот после проверки фотографий оказалось, что это белощёкие казарки», – подписал снимки автор.

Он обратил внимание, что птицы сейчас находятся в миграции и летят с далёких атлантических островов на восток по узкой так называемой беломорско-балтийской трассе. Фронт пролёта охватывает северо-западные районы Европы, а в Западной Эстонии казарки останавливаются на длительный отдых. Следующий отрезок пути до Канина полуострова птицы совершают без посадок. На Канином полуострове между Белым и Баренцевым морями казарки вновь отдыхают и только после добираются до мест гнездования на острове Вайгач и Новой Земле.

«То, что эта парочка выбрала местом своего отдыха самое сердце Пскова, довольно примечательно. Кстати, в описании указано, что действительно казарки подпускают людей вплотную, за что не раз поплатились. Во многих регионах России занесены в Красную книгу. И кстати, наши псковские утки их дружелюбно приняли на постой!» – заметил Юрий Комов.