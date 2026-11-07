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Общество

Эксперт рассказал, кому может навредить высокобелковый рацион

Умеренно высокобелковый рацион безопасен для здоровых людей, но может нанести вред при наличии заболеваний почек. Об этом рассказал руководитель компании по производству косметики и биодобавок «Зельевар» Артём Дзигуненко, пишет РИАМО.

Фото: ПАИ

По словам эксперта, длительное употребление избыточного количества белка у людей с проблемами почек может привести к гломерулярной гиперфильтрации – состоянию, при котором орган работает с повышенной нагрузкой.

Артём Дзигуненко отметил, что современный человек и без того часто потребляет белка вдвое больше нормы, а увлечение протеиновыми коктейлями, творогом, яйцами и мясом только усиливает переизбыток.

Повышенная потребность в белке действительно есть у спортсменов и беременных женщин, но рассчитывать его количество нужно индивидуально – с учётом веса, возраста, физической активности и состояния здоровья. Популярность же белковых продуктов эксперт связал с маркетингом, фитнес-культурой и соцсетями.

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