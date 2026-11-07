Эксперт рассказал, кому может навредить высокобелковый рацион

14:38, 07 ноября 2026, ПАИ

Умеренно высокобелковый рацион безопасен для здоровых людей, но может нанести вред при наличии заболеваний почек. Об этом рассказал руководитель компании по производству косметики и биодобавок «Зельевар» Артём Дзигуненко, пишет РИАМО.

По словам эксперта, длительное употребление избыточного количества белка у людей с проблемами почек может привести к гломерулярной гиперфильтрации – состоянию, при котором орган работает с повышенной нагрузкой.

Артём Дзигуненко отметил, что современный человек и без того часто потребляет белка вдвое больше нормы, а увлечение протеиновыми коктейлями, творогом, яйцами и мясом только усиливает переизбыток.

Повышенная потребность в белке действительно есть у спортсменов и беременных женщин, но рассчитывать его количество нужно индивидуально – с учётом веса, возраста, физической активности и состояния здоровья. Популярность же белковых продуктов эксперт связал с маркетингом, фитнес-культурой и соцсетями.