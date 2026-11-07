В Псковской области 8 ноября сохранится облачная погода без осадков

14:51, 07 ноября 2026, ПАИ

Облачную погоду без существенных осадков прогнозируют в Псковской области в воскресенье, 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ветер западных направлений умеренный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура в области ночью составит 0...+5 градусов, днём – +4...+9. В Пскове ночью столбики термометров покажут +3...+5 градуса, а днём воздух прогреется до +7...+9. Атмосферное давление ожидается низким.

Ранее сообщалось, что на Северо-Запад России начинает продвигаться гребень антициклона.