Ветврач развеял миф о линьке от холода и объяснил, что на самом деле её запускает

14:36, 07 ноября 2026, ПАИ

Осенняя линька у кошек и собак вызвана не похолоданием, а сокращением светового дня. Об этом рассказал заведующий клиникой мелких домашних животных Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Юрий Муретов, пишет «Газета.Ru».

По словам эксперта, чем короче день, тем больше вырабатывается мелатонина – это меняет гормональный фон и отражается на качестве шерсти. Похолодание способно лишь немного сдвинуть сроки, но спусковым крючком выступает свет. У собак линька обычно приходится на сентябрь и октябрь, активная фаза длится две-три недели, у северных пород – около месяца.

Уличные животные линяют сезонно: осенью наращивают густой подшёрсток, весной сбрасывают. Домашние питомцы меняют шерсть круглый год – температура в квартире почти не меняется, а вечером в квартире включают свет.

Частое купание линьку не ускорит, а после мытья животное нужно тщательно высушить и вычесать, чтобы не образовались колтуны, резюмировал Юрий Муретов.