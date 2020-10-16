Шесть очагов коронавируса действует в Псковской области

15:08, 16 октября 2020, ПАИ

В Псковской области в настоящий момент действует шесть очагов коронавируса. Об этом заявил 16 октября на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В частности, активными остаются очаги в Невельской межрайонной больнице, Псковском филиале Академии ФСИН, колледже искусств, заводе «Реостат», отделении Пенсионного фонда в Опочке и Себежском доме-интернате.

Глава региона отметил, что в очагах проводится успешная и оперативная работа по их ликвидации. За прошедшие двое суток в шести активных очагах зарегистрировано всего пять новых случаев.

«Это совсем немного, учитывая, что речь идёт о крупных объектах с большим количеством людей», - подчеркнул губернатор, пояснив, что низкая динамика распространения заболевания на их территории говорит о своевременности и исчерпывающем характере предпринимаемых мер.