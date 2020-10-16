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Общество

На 30% увеличились вызовы «скорой» в Псковской области

На 30% увеличились вызовы «скорой помощи» в Псковской области по сравнению с прошлым и позапрошлым годом, сообщил главный врач службы скорой медицинской помощи региона Денис Сачков в эфире проекта ПАИ-live 16 октября.

«К нашему великому сожалению, вызовов очень много. Это вызовы, которые были и раньше: острые патологии, внезапные заболевания, хронические патологии, что не является вообще функционалом скорой помощи, это функционал поликлиники, прибавились вызовы с пневмонией и коронавирусной инфекцией. Соответственно, вызовов стало больше», – рассказал Денис Сачков. 

Главный врач пояснил, что данные о том какой пост, сколько вызов и в каком направлении совершил, есть только у центральной подстанции. «Сопоставлять очень сложно, учитывая, что станция стала объединенная с 1 декабря прошлого года, – добавил Денис Сачков. – Поэтому будем отталкиваться от 1 декабря прошлого года, от момента объединения, оттуда и пойдет статистика».

Денис Сачков также добавил, что он получает от старшего врача ежедневную сводку о количестве звонков и вызовов «скорой помощи». «За прошедшие сутки звонков на станцию было более 1000», – отметил главный врач. По словам Сачкова, за прошлые сутки из 1000 звонков на вызовы перешло 660.

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